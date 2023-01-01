ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 11:40

Эксперты по сну рассказали, как правильно выспаться в новогодние каникулы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Эксперты по сну рассказали, как правильно отдохнуть и выспаться в новогодние каникулы, сообщает Life.ru.

Режим сна может быть разным — главное, чтобы он вам подходил. А вот резко менять его, по словам сомнологов, вредно. Но именно это большинство людей, дождавшись новогодних каникул, и делают. Конечно, праздники нужны для того, чтобы выспаться, но делать это следует правильно. Иначе потом будет тяжело.

Адаптация организма к привычному ритму — это сутки за час. То есть, например, если вы на работу вставали в 6, а в праздники — в 12, то разница составляет 6 часов, и восстанавливаться вы будете 6 суток.

Мелатонин — это основной гормон эпифиза (отдел промежуточного мозга, орган нервной и эндокринной системы), регулятор суточных ритмов. Часто его называют «гормон сна». Для борьбы с бессонницей, повышенной утомляемостью и даже с депрессией мелатонин стали производить в виде таблеток.

Как и любой препарат, мелатонин имеет противопоказания — среди них беременность, лейкоз, почечная недостаточность и диабет. Поэтому перед применением всё же стоит проконсультироваться с врачом.

Источник: https://life.ru/p/952993
1
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
В США высмеяли Байдена за его сообщение о планах на 2023 год
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Врач назвала последствия отказа от алкоголя на один месяц
Путин назвал 2022-й годом трудных и необходимых решений
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказал, что может стать причиной алкогольной зависимости

Врач дала рекомендации, как пить алкоголь с минимальными последствиями для организма
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости