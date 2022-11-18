Эксперты определили лучшие и худшие марки молока

Специалисты Роскачества провели проверку пастеризованного молока. По итогам экспертизы из ста производителей были выявлены марки, которые соответствуют установленным нормам, и те, которые покупать не стоит.

Последние объединил факт фальсификации продукта — в молоко были добавлены растительные жиры. В этом были замечены Vita, 2,5%, «Белая долина, 3,2%», «Из села Удоево, 3,2%», «Молочный родник, 3,2%».

В пастеризованном молоке Чишминского молочного завода, молоке марок «Приволжское 3,2%», «Свое наше, 3,2%», «Моя цена, 3,2%» обнаружили кишечную палочку, превышенные общие нормы по количеству микроорганизмов и множество других нарушений.

Однако есть производители, которым можно доверять. Самыми лучшими марками пастеризованного молока Роскачество признало: Globus, «Асеньевская ферма», «Братья Чебурашкины», «Вологодское», «Гармония дня», «Искренне ваш» , «Короваево», «Летний луг» , «Любимое молоко», «Молоко Оренбуржья», «Му-у», «Правильное молоко»,"Резной палисад", «Сарафаново».

В ходе экспертизы были оценены свежесть, аромат, вкус, консистенция, количество и качество жиров, а также честность производителей, отраженная в составе.