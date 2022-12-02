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Сегодня, 16:20

Эксперты объяснили, в чем разница между растворимым и зерновым кофе

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от jcomp на Freepik

Журнал Men Today рассказал, что 55% россиян отдают предпочтение зерновому кофе, и это неудивительно. Несмотря на то что зерновой и растворимый кофе действуют на организм одним и тем же веществом — кофеином, между собой имеют существенную разницу.

Как пишет Men Today, чашка зернового кофе в зависимости от сорта и способа приготовления содержит 100-200 мг кофеина на порцию, в то время как суточная норма — не более 400 мг. В растворимом кофе, будь то сублимированный, гранулированный или порошковый, кофеина меньше примерно на 30-40%. Действует он слабее и провоцирует повторить порцию, приводя в краткосрочной перспективе к передозировке, а в долгосрочной — к привыканию и истощению нервной системы.

Обжаренное цельное зерно при правильном хранении долго сохраняет высокую концентрацию и кофеина, и натуральных летучих ароматических веществ. Аромат и набор полезных свойств растворимого кофе гораздо скромнее. Также производители не гнушаются добавлением в него синтетических или натуральных кофейных масел из зерен низкого качества и красителей. Эти добавки вызывают повышение кислотности, изжогу и расстройство желудочно-кишечного тракта. При употреблении зернового кофе неприятные ощущения практически исключены.

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