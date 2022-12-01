Эксперты назвали витамины, которые могут быть опасны

«Кубанские Новости» рассказали, что не так опасен дефицит витаминов, как их избыток. Особенно если речь о таких веществах, как цинк, витамины С, D и Омега-3. Последние особенно популярны в сезон простуд. Некоторое время предполагалось, что обильный прием витамина С способен предотвратить заражение ковидом. Однако его избыток может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта, диарее и прочим побочным эффектам. По словам издания, врачи советуют потреблять не более 1 г витамина С в сутки.

Более серьезные последствия может вызвать передозировка цинка — от тошноты до потери обоняния. При этом издание пишет, что все чаще появляются заявления ученых об отсутствии доказательств пользы приема цинка.

Чрезмерное употребление витамина D и Омега-3 (в том числе рыбьего жира) повышает риск нарушения сердечного ритма и может стать причиной инсульта. В сутки нужно принимать не больше 1 г Омега-3. Витамин D можно получать из пищи — жирной красной рыбы, яиц, твердых сыров. Также не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе.