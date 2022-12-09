Эксперты назвали упражнения, которые избавят от дряблых рук

Мужской журнал Men Today подобрал максимально эффективные упражнения, чтобы восстановить мышечную массу рук, улучшить их внешний вид и избавить от дряблости. Подобная проблема, как правило, начинает возникать после 30 лет.

За каждые 10 лет у человека может уходить 3-5 процентов мышечной массы, если он не занимается спортом или иной двигательной активностью. Это не только ухудшает внешний вид, но и мешает в быту, усложняя привычные задачи. Повышается риск травм.

«В первую очередь мышечную массу теряют ноги и руки. После 50 лет необходимо придерживаться диеты с высоким содержанием белка, а также выполнять упражнения для восстановления мышечной массы рук», — пишет издание.

Привести в тонус мышцы рук, наладить кровообращение и подтянуть кожу можно с помощью разных упражнений. Наиболее эффективными эксперты мужского журнала сочли сгибание рук на бицепс, отжимания на трицепс, боковые подъемы и планку с постукиванием по плечу.