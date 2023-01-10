Эксперты назвали самый вкусный мед

Специалисты Роскачества и программы «Контрольная закупка» рассказали об итогах экспертизы российского меда. Об этом написал портал «А теперь внимание!». В тройку лидеров вошли мед краснодарской фирмы «Пчелкин», «Башкирский мед» с ароматом подсолнечника и мед торговой марки «Берестов А. С.». Последний был отмечен наградой «Знак качества».

По мнению экспертов, мед этих производителей отличается хорошими вкусовыми качествами и приятным ароматом. Он соответствует стандартам качества и безопасности. В нем не содержится тяжелых металлов, токсичных веществ, пестицидов, ГМО, антибиотиков и искусственных сахаров. Приятным бонусом окажутся и доступные цены.