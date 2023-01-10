ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 18:10

Эксперты назвали самый вкусный мед

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мед.
Фото Freepik

Специалисты Роскачества и программы «Контрольная закупка» рассказали об итогах экспертизы российского меда. Об этом написал портал «А теперь внимание!». В тройку лидеров вошли мед краснодарской фирмы «Пчелкин», «Башкирский мед» с ароматом подсолнечника и мед торговой марки «Берестов А. С.». Последний был отмечен наградой «Знак качества».

По мнению экспертов, мед этих производителей отличается хорошими вкусовыми качествами и приятным ароматом. Он соответствует стандартам качества и безопасности. В нем не содержится тяжелых металлов, токсичных веществ, пестицидов, ГМО, антибиотиков и искусственных сахаров. Приятным бонусом окажутся и доступные цены.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
4
0
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснила, какие лекарства нельзя совмещать
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости