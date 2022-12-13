Эксперты назвали ошибки, которые можно совершить при употреблении алкоголя

В онлайн-версии мужского журнала Maxim предупредили, что никогда не стоит бездумно мешать спиртное, пить дорогой алкоголь литрами, спешить в процессе, пренебрегать или злоупотреблять тостами. Также эксперты портала советуют не забывать про жирную закуску — она притормозит всасывание алкоголя и сделает опьянение мягче. Подойдет плавленый сырок, котлета, пармезан с хамоном. Хотя бы понемногу следует пить воду, это уменьшит последствия употребления спиртного.

Испортить удовольствие можно, используя неправильную посуду. Этот «инструмент», по словам мужского издания, извлечет максимум удовольствия из напитка. По этой же причине важно соблюдать температуру подачи алкоголя, например вина, в зависимости не от цвета, а от сорта. Другая ошибка — не давать вину времени на то, чтобы раскрыться. Должно пройти минимум 15-20 минут, тогда оттенки вкуса заиграют в полной мере.

Из разряда запретных ритуалов в списке журнала Maxim — позволять официанту во время застолья вам подливать. Попросите его оставить бутылку на столе — это не противоречит правилам. В противном случае вы рискуете очень быстро захмелеть. И главное правило — никогда не пить в одиночестве или же с кем попало.