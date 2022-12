Эксперты дали 5 советов, как не сорваться во время похудения

Издание Eat This, Not That!, специализирующееся на здоровом питании и похудении, рекомендует не есть много на ночь, пить достаточное количество воды и заниматься спортом. Это поможет уверенно идти к достижению цели, но не циклиться на ней. Откажитесь от строгих ограничений. Съешьте то, что очень хочется и вернитесь к диете, чтобы избежать случайных срывов. Все свои результаты эксперты советуют записывать в дневнике. Это позволит отслеживать прогресс и ошибки — заметив, вы сможете их исправить.

Издание дает рекомендацию найти единомышленников. Это могут быть не обязательно ваши друзья или знакомые. Но и люди, например в социальных сетях, имеющие похожие цели. С ними вы сможете обмениваться информацией или рецептами. Это отличная поддержка и мотивация.

«Ставьте в приоритет здоровье, а не погоню за красотой. Оно непременно улучшится в процессе похудения — в норму придут артериальное давление и уровень сахара в крови», пишет Eat This, Not That!.