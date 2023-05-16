Эксперт Варяник объяснила, на что обращать внимание при выборе сыра в магазине

Эксперт Валерия Варяник объяснила, на что обращать внимание при выборе сыра в магазине.

«Обращайте внимание на цены. Чем сложнее производство сыра и дороже компоненты, например есть трюфель в составе, — тем выше цена продукта. На стоимость также может влиять наличие искусственных добавок — зачастую такие сыры дешевле аналогов, но они не дают яркого вкуса, как натуральный продукт. Важно тщательно выбирать закуски: при угощении большой компании рекомендуется собрать сырную тарелку, добавив сухофрукты, орехи, джемы или мед. Например, к пармезану отлично подойдет свежая груша, а к камамберу — фисташки и финики», — приводит слова Варяник Life.ru.