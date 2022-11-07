Эксперт разрушил миф об уникальной пользе синего йода

Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов разрушил миф об уникальной пользе синего йода.

«Это очень древний продукт, один из препаратов йода, который начали использовать, экспериментируя с ним. Смесь обычного йода с крахмалом дает такой синий эффект. Получается продукт, который медленнее высвобождается, йод дольше сохраняется на коже и обладает меньшим раздражающим эффектом. Ничего чудодейственного там нет», — цитирует Life Беспалова.

Эксперт также отметил, что нельзя считать синий йод панацеей и использовать его в больших количествах, так как это опасно.

Беспалов подчеркнул, что это обычный антисептик для наружного применения и раньше его пытались использовать для лечения дизентерии и других кишечных заболеваний, но сейчас есть много других гораздо более безопасных и эффективных продуктов.