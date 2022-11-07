ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:00

Эксперт разрушил миф об уникальной пользе синего йода

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов разрушил миф об уникальной пользе синего йода.

«Это очень древний продукт, один из препаратов йода, который начали использовать, экспериментируя с ним. Смесь обычного йода с крахмалом дает такой синий эффект. Получается продукт, который медленнее высвобождается, йод дольше сохраняется на коже и обладает меньшим раздражающим эффектом. Ничего чудодейственного там нет», — цитирует Life Беспалова.

Эксперт также отметил, что нельзя считать синий йод панацеей и использовать его в больших количествах, так как это опасно.

Беспалов подчеркнул, что это обычный антисептик для наружного применения и раньше его пытались использовать для лечения дизентерии и других кишечных заболеваний, но сейчас есть много других гораздо более безопасных и эффективных продуктов.

Источник: https://life.ru/p/1537242
Здоровье
0
Читайте также
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трихолог предупредила любителей ходить без шапки об опасности облысения
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости