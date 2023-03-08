Эксперт рассказала, как не запутаться в техниках перманентного макияжа

Специалист по перманентному макияжу Валерия Барченко рассказала, как не запутаться в его техниках.

«В перманентном макияже бровей существуют две базовые техники — линейная и теневая. Линейную часто называют «волосковой». Теневая техника перманентного макияжа может скрываться за такими названиями, как «растушевка», «градиент», «пудровые брови», «напыление» и так далее», — цитирует Барченко Life.ru.

Специалист добавила, что линейная техника требует ювелирной работы, в отличии от теневой техники.