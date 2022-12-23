Эксперт рассказала, как не потерять эффективность в преддверии Нового года

Специалист дала 5 рекомендаций, которые помогут успеть сделать все дела и не переносить их в Новый год

Консультант по тайм-менеджменту и продуктивности Ирина Салтыкова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что оставаться продуктивным до самых праздников можно, если заранее составить список задач. Также важно распределить правильно время на каждую из них, расставить приоритеты (в этом поможет квадрат Декарта) и минимизировать отвлекающие факторы. Дополнительным стимулом будет публичное обещание о том, что вы планируете сделать.

Почему переносить дела на следующий плохая идея, как сохранить эмоциональную стабильность и все успеть, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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