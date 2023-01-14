Эксперт рассказал об упражнениях, которые избавят от возрастных изменений ягодиц

Фитнес-эксперт и методист World Class Антон Комаревцев рассказал Life.ru о специальных упражнениях, которые помогут избавиться от возрастных изменений лица и тела, которые называются гравитационный птоз.

Первое упражнение — наклон, стоя на одной ноге, или сплит-наклон. Нужно расставить стопы на ширине таза. Далее — сделать шаг одной ногой назад, поставив ее на носок, и перенести вес тела на впередистоящую конечность, распределив тяжесть в пропорции 90% к 10%. Затем наклонить корпус вперед до угла 45 градусов и вернуться в исходное вертикальное положение. Всего нужно выполнить от 12 до 20 повторений на каждую ногу по три-четыре подхода.

Второе упражнение — сгибание бедра, стоя в боковой планке, или переразгибание бедра. Нужно лечь на правый бок, оперевшись на локоть и бедро согнутой правой ноги. Затем поднять таз, образовав прямую линию корпуса, и отвести левую ногу до параллели с полом. Должна получиться прямая линия, эта поза называется «боковая планка». Нужно подтянуть колено левой ноги к груди, задержать в таком положении на секунду и вернуть бедро назад. Всего нужно выполнить 15 повторений в очень медленном темпе.

Третье упражнение — парашютист или мост. Нужно лечь на живот, ладони тыльной стороной должны находится подо лбом. Далее — согнуть ноги в коленях, соединить пятки вместе, стопы врозь. Итак, сжимая ягодицы, приподнимать плавно таз, ощущая максимальное напряжение, а потом вернуться в исходное положение. Выполнить нужно три-четыре подхода по 12-15 повторений в очень медленном темпе.