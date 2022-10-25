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Сегодня, 15:40

Эксперт рассказал, какие напитки лучше всего подходят к бургерам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Коммерческий директор сети «Франклинс Бургер» Денис Климкин рассказал, какие напитки лучше всего выбирать, чтобы запивать фастфуд.

Эксперт отдал первое место воде или чаю. По его словам, такой выбор обусловлен тем, что у этих напитков простой состав без консервантов и лишнего сахара.

«Если это будет зеленый чай, еще лучше. Есть исследования о том, что зеленый чай на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной еды. Так жир и связанные с ним калории не откладываются, а выводятся из организма», — приводит Life.ru слова Климкина.

Специалист отдал второе место в своем рейтинге пиву, однако отметил, что не стоит злоупотреблять этим напитком и выбирать продукт, в состав которого входят только качественные ингредиенты.

Третье место в списке заняли соки и морсы, на четвертой строчке — кофе, а на пятой — газировка. Климкин отметил, что лучше не употреблять эти напитки в сочетании с бургерами часто, а также добавил, что стоит компенсировать такой перекус физической активностью.

Ранее врач-кардиолог Роман Алексеев заявил, что фастфуд стоит исключить из рациона во избежание развития атеросклероза.

Источник: https://life.ru/p/1534021
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