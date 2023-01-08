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Сегодня, 16:30

Эксперт рассказал, как с легкостью проснуться в первый рабочий день в году

Мария Гусева
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СЕО компании по производству товаров для сна Гоша Семенов сообщил Life.ru, как подготовиться ко сну в последний выходной, чтобы с легкостью проснуться в первый рабочий день года.

Специалист посоветовал не переедать и исключить из рациона жареное и жирное. Вечером Семенов рекомендовал отказаться от гаджетов как минимум за час до сна. Также он сообщил, что лучше заранее выключить верхнее освещение, а предпочтение отдать свечам.

По словам специалиста, нужно плотно закрыть шторы и воспользоваться маской для сна, так как при полной темноте в организме вырабатывается важный гормон мелатонин. От вечерних занятий спортом Семенов рекомендовал отказаться.

Дополнительно поможет успокоиться и настроиться на сон ароматерапия. Спецаилист посоветовал использовать запахи лаванды и мелиссы.

Источник: Life.ru
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