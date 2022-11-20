Эксперт рассказал, что нужно есть после тренировки

PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Владимир Кузьмин в интервью РИА «Новости» рассказал, что после интенсивной тренировки организму обязательно нужно восполнить ресурсы для нормального функционирования, иначе может произойти потеря концентрации и головокружение.

«Независимо от вида физической активности, идет расход энергии. Чтобы ее запасать, телу нужны углеводы. Причем порядка 20-25% всех запасов потребляет мозг», — пояснил специалист. Прием пищи должен содержать достаточно белка, среднее количество углеводов и овощей, минимум жиров и воду для восполнения водно-солевого баланса. Это могут быть нежирное мясо или рыба, морепродукты, белки яйца с минимальным количеством желтков, крупы, цельнозерновой хлеб, некрахмалистые овощи. Владимир Кузьмин рекомендует избегать фастфуда, выпечки, печенья, пирожных, колбас, снеков, сладких и газированных напитков, шоколадных батончиков, энергетиков и алкоголя.

Идеальным продуктом после тренировки с длительным расходованием энергии, по словам эксперта, будут макароны. Масса способов их приготовления исключит однообразие рациона. «Но опять же важно следить за калорийностью и соотношением жиров и углеводов. Лучше всего выбирать продукт из твердых сортов пшеницы и доводить макароны до состояния аль денте», — подчеркнул специалист. Для быстрого восстановления мышечных волокон Владимир Кузьмин советует использовать протеиновые коктейли, батончики и спортивные БАДы — разумное применение поможет достичь лучших результатов. При этом важно следить за суточной нормой их потребления.

Желающим сбросить лишний вес, по словам эксперта, необходимо снизить объем сложных углеводов, заменив их свежими или отварными овощами, добавить достаточное количество белка и учитывать суточную норму калорий.