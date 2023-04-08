Эксперт призвал изучать содержимое холодильника перед походом в магазин

Эксперт Сергей Морозов призвал изучать содержимое холодильника перед походом в магазин.

«Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание, который не захочется есть уже на следующий день. Дома могут быть запасы круп, картофеля, соусов, масла, кофе и чая, замороженных ягод. Про ингредиенты можно случайно забыть и переплатить в магазине за то, что находится на кухне в большом количестве», — приводит слова Морозова Life.ru.