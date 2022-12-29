Эксперт предложил рецепты полезных новогодних салатов

Сооснователь сервиса доставки еды Александр Мутовин в интервью «Известиям» рассказал, какие салаты можно приготовить к новогоднему столу, не используя майонез. По словам специалиста, этот любимый многими соус не просто калориен, но и может содержать вредные добавки.

Александр Мутовин рекомендует приготовить салат с кальмаром, авокадо и черри. «Необычный для новогоднего ужина, но очень полезный салат с кальмаром понравится многим. В мясе этого морепродукта много белка, минералов и витаминов, поэтому блюдо получится идеальным для тех, кто следит за питанием», — пояснил специалист. В состав салата также входят кинза, красный лук, чеснок, растительное и кунжутное масло, соус соевый и терияки. «Здесь приготовить нужно лишь кальмара — в кастрюле довести до кипения воду, отварить морепродукт и очистить. Помидоры и авокадо необходимо нарезать. Чтобы подать салат красиво, все ингредиенты можно сложить в тарелку по отдельности и не перемешивать, украсить луком, кинзой и залить соусами», — рекомендовал Александр Мутовин.

Другой вариант салата включает креветки, помидоры черри, свежий огурец, руколу, кедровые орехи, сыр пармезан, подсолнечное масло, бальзамический крем-соус, чеснок и черный молотый перец. Идеальной заправкой для него, по словам эксперта, будет сочетание лимона, зернистой горчицы, меда, оливкового масла и соли.

«Самое главное здесь — приготовить вкусные креветки. Их необходимо почистить, залить лимонным соком с медом и пожарить на чесночном масле. Порежьте помидоры и огурцы, сложите все ингредиенты в миску и перемешайте. Чтобы салат не был сухим, заправьте его соусом из лимона, горчицы, меда и масла. Украсьте блюдо тертым сыром. В итоге выйдет прекрасное легкое и диетическое блюдо!» — заключил Александр Мутовин.