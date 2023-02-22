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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:36

Эксперт по сну рассказал, что делать, если ребенок не спит в детском саду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эксперт по сну Елена Мурадова рассказала, во сколько нужно будить ребенка по утрам.

«Нужно синхронизировать режим сна с детсадовским. Сделать это стоит как минимум за две-три недели до посещения учреждения, сдвигая время утреннего подъема и дневного сна. Если ребенок привык засыпать держа маму за руку и с поглаживаниями или есть другая привычка, то в саду без этого заснуть будет трудно. Заранее мягко уберите мешающие ребенку ассоциации на засыпание и бережно научите его засыпать самостоятельно. Если не получается, обратитесь за помощью к консультанту по детскому сну. Важно поддерживать не только в будни, но и в выходные. Если за неделю у ребенка накопился недосып, то, как правило, в выходные он отсыпается допоздна, а в воскресенье засыпает поздно», — приводит слова Мурадовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1560456
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