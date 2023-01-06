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Сегодня, 13:30

Эксперт объяснил, почему нельзя держать телефон под подушкой во время сна

Ольга Стрельникова
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Врач рассказал о вреде телефона под подушкой.

По словам специалиста, гаджет излучает крайне негативные электромагнитные волны.

Замначальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов в интервью РИА «Новости» рассказал, что головной мозг очень чувствителен к воздействию электромагнитного излучения, оказываемому смартфоном.

«Любой мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями», — пояснил специалист.

Андрей Гуськов дал рекомендацию не класть телефон рядом с кроватью перед сном, а убирать как можно дальше. Это снизит негативное влияние на организм.

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