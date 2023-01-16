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Сегодня, 21:00

Эксперт объяснил, почему для мужского здоровья важно тренировать ноги

Ольга Стрельникова
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Фото fxquadro/Freepik.

Фитнес-тренер Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что тренировки мышц ног способствуют выработке анаболических гормонов в организме, а именно тестостерона. Этот гормон крайне важен для общего здоровья мужчин, помогает нарастить мышцы и избавиться от избытков жира. По словам эксперта, при грамотном подборе упражнений и подходе к тренингу можно эффективно и безопасно укрепить нижнюю часть тела, а также увеличить силу всего тела. Тренировка мышц ног — это и залог мужского здоровья

Какие упражнения помогут эффективно провести тренировку ног, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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