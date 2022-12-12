Эксперт объяснил, как отличить настоящую красную икру от подделки

Технолог Александр Егоров в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что имитация красной икры, в отличие от оригинала, не имеет жирового пятна — зародыша. Форма настоящих икринок — эллипсоидная, они имеют морской вкус. О натуральности может рассказать и цена красной икры: она не должна быть дешевле 300 рублей за баночку или 2000 за килограмм.

После того как убедитесь в натуральности икры, эксперт рекомендует проверить соответствие сроку годности. По его истечении продукт источает крайне неприятный запах, а икринки покрываются липкой «слизью».

Если вы приобретаете икру на развес, Александр Егоров рекомендует уточнить у продавца соответствующий документ. В нем должна быть указана информация о составе продукта, условиях изготовления и месте производства.