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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:15

Эксперт назвала главную причину появления герпеса после татуажа губ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Специалист по перманентному макияжу Валерия Барченко рассказала, когда нельзя соглашаться на татуаж губ.

«Бытует такое мнение, что перманентный макияж может привести к появлению герпеса. На самом деле, вирус герпеса живёт в каждом человеке. Существует множество его разновидностей. Герпес напрямую связан с иммунитетом. Он выходит наружу, когда падает иммунитет», — объяснила эксперт Life.ru.

Во время процедуры нарушается целостность внешних слоев кожи, что на фоне сниженного иммунитета и при предрасположенности к локализации герпеса именно в области губ может привести к его активизации. Поэтому, по ее словам, не следует записываться на татуаж сразу после ОРВИ, ковида и других вирусных инфекций. Если же герпес уже возник, то следует предварительно восстановить иммунитет.

«Если вы пропили лекарства, которые прописывает терапевт, нужно подождать не менее двух-трех месяцев для полного восстановления, так как герпес — это долгая история. Если сделать процедуру в тот момент, когда иммунитет еще не восстановился, есть риск получить в результате новую активацию вируса», — уточнила Барченко.

Она подчеркнула, что неверно считать причиной герпеса перманентный макияж. Процедура может лишь спровоцировать вирус на фоне слабого иммунитета и при наличии предрасположенности к болезни.

Источник: https://life.ru/p/1564404
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