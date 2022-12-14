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Сегодня, 18:45

Эксперт назвал продукты, вызывающие облысение

Ольга Стрельникова
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Фото wayhomestudio, Freepik

Специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем в интервью изданию She Finds рассказал, что любимые конфеты, чипсы и газировка могут быть причиной облысения. Об этом пишут «Известия». «Чипсы содержат много жира, что может привести к выпадению волос и другим заболеваниям, таким как болезни сердца. Когда дело доходит до выпадения волос, лучшее, что вы можете сделать, — это избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Известно, что эти два ингредиента вызывают перхоть и выпадение волос», — предостерег Амр Салем.

Популярные суши также способны способствовать ухудшению волос из-за органической ртути, содержащейся в некоторых породах рыб. «Основная причина в том, что ртуть вступает в реакцию с цинком в нашем организме. Цинк — это металл, который способствует росту волос, а ртуть влияет на этот процесс, поэтому мы рекомендуем не есть эту рыбу», — дал совет специалист по микропигментации кожи головы.

Укрепить шевелюру, по словам Амр Салема, помогут употребление листовой зелени и яиц, а также сладкий картофель.

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