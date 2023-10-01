Драма «Моя гениальная подруга» получила графическую адаптацию

Сериал HBO «Моя гениальная подруга» (My Brilliant Friend), основанный на одноименном романе Элены Ферранте, получил графическую адаптацию.

По сюжету Элена «Лену» Греко вспоминает о своей дружбе с Раффаэллой «Лилой» Черулло в неблагополучном районе Неаполя 1950-х годов.

В сериале роли подруг исполнили Элиза дель Дженио, Маргерита Маццукко (Элена в детстве и юности), Людовика Насти и Гая Джираче (Раффаэлла в детстве и юности).

Над графической адаптацией работали Мара Черри, Кьяра Лагани и Энн Гольдштейн. Элена Ферранте также участвовала в создании этой версии книги.

Графический роман станет доступен 10 октября.