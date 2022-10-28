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Доктор рассказал о признаках деменции, которые свидетельствуют о серьезных заболеваниях головного мозга

Ольга Стрельникова
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Доктор обратил внимание на признаки деменции, которые относятся к симптомам менингита, грибковых инфекций и других поражений мозга.
Фото Global Look Press

Доктор обратил внимание на признаки деменции, которые относятся к симптомам менингита, грибковых инфекций и других поражений мозга.

Невролог Джеймс Джордано из Штатов в интервью порталу Eat This, Not That обратил внимание на то, что признаками развивающейся деменции могут быть сложно купируемые головные боли, нарушения памяти и речи, вызванные теми или иными инфекциями и грибками. «Инфекции головного мозга обычно вызывают кратковременные нарушения функций, включая когнитивные и двигательные способности, а также эмоциональные и поведенческие функции. Отсюда такие последствия», — пояснил профессор неврологии.

Вирусы и бактерии, добравшись до нервной системы, способны привести к судорогам, лихорадке, ощущению спутанности сознания. Такие вспышки, по словам Джеймса Джордано, проявляются спонтанно.

Сигналом о начинающейся деменции, возникшей на фоне инфекционных или грибковых поражений мозга, может быть возникновение галлюцинаций, депрессивных состояний, неожиданная смена настроения и поведения, проблемы с восприятием информации. При обнаружении у себя или близких подобных признаков стоит, не теряя времени, обращаться к врачу-неврологу, рекомендует американский специалист, поскольку многие из поражений мозга могут привести к летальному исходу.

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