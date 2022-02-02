Доктор рассказал, как за минуту побороть бессонницу

Доктор медицинских наук из Аризоны Эндрю Вейл в посте китайской социальной сети WeChat рассказал о быстром и легком способе побороть бессонницу. Специалист посоветовал бороться с недугом при помощи дыхательной практики, которая помогает прогнать тревожность и успокоить нервную систему.

Он рекомендует расположить кончик языка между верхними зубами и небом, сделать вдох, считая до четырех, а после задержать дыхание и досчитать до семи. После этого следует выдохнуть через рот, считая до восьми. При этом губы должны издавать свистящий звук.

Эта методика, по словам Вейла, поможет привести работу парасимпатической нервной системы в норму, а следовательно, прогонит тревожность и человек погрузится в крепкий сон.