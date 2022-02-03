Доктор объяснил, как магнитные бури влияют на человека

Доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков рассказал, как на здоровье отражаются магнитные бури. Также он объяснил, как сократить ущерб от них.

«Интенсивные магнитные поля приводят к поляризации клеточных структур и активации нервной системы. Важным звеном является активность шишковидной железы. При повышенной солнечной активности растет давление, возникает ощущение тревоги, увеличивается нагрузка на сердце и возникает сосудистый спазм», — сказал врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

При этом он отмечает, что магнитные бури обычно влияют на людей с повышенным давлением и жалобами на сердечно-сосудистую систему. Чтобы снизить ущерб, нужно отказаться от алкогольных напитков, чаще измерять артериальное давление и не пропускать прием лекарств. Также важно достаточно спать и не усердствовать с физическими нагрузками.