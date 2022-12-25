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Доктор назвал неочевидные причины срочно обратиться к психологу

Мария Гусева
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Фото Global Look Press

Медицинский психолог Бронислав Фетисов назвал признаки того, что пора обращаться за психологической помощью.

«Есть определенные сигнальные маяки, появление которых в состоянии и поведении требует особого внимания и обращения к специалисту, который оценит психическое состояние и поможет выработать верную тактику решения проблемы. Например, снижение интересов к привычным вещам и длительное плохое настроение», — цитирует Life.ru Фетисова.

По словам психолога, сигналами для обращения к специалисту являются выраженная тревога, которая нарушает традиционный уклад жизни, а также страхи и фобии, заставляющие менять планы и изобретать стратегии избегания ситуаций. Если вы чувствуете никчемность, опустошение и присутствуют мысли о причинении себе или другим вреда, то вам нужен психолог.

Фетисов подчеркнул, что резкие, немотивированные перепады настроения, ощущение одиночества при насыщенном социальном общении и периодически возникающие навязчивые мысли с негативным оттенком — признаки для посещения врача.

Самоповреждающее поведение, переедание и чрезмерное голодание, различные формы зависимости, часто возникающие конфликты, трудности принятия внезапно изменившихся условий среды вследствие выраженных стрессов, а также внезапно возникшие проблемы с памятью, вниманием, появление необычных идей и умозаключений в мышлении могут быть проявлением различных проблем психологического характера или расстройств. Поэтому для оказания эффективной помощи обязательно требуется консультация опытного специалиста.

Источник: Life.ru
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