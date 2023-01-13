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Доктор Мясников в своей программе выяснил, во сколько нужно завтракать

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в прямом эфире обсудил с эндокринологом Юргитой Вараевой важность завтрака. Об этом пишет «Мослента».

Эксперты сошлись во мнении, что первый прием пищи должен происходить после пробуждения.

«Классический завтрак — от семи до девяти часов утра. Ничего страшного, если вы будете завтракать чуть раньше, но это лучше сделать в течение первых двух часов после пробуждения», — пояснила гость программы.

По словам специалистов, своевременный прием пищи с утра ускоряет метаболизм, стабилизирует вес и улучшает внимательность. При этом средняя калорийность завтрака должна быть около 400 калорий.

Идеальным завтраком будут яйца, каша или творог. От любимых многими хлопьев с молоком Юргита Вараева посоветовала отказаться — в их составе присутствуют быстрые углеводы, которые калорийны, но дают насыщение на очень короткое время.

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Александр Мясников
Здоровье
Питание
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