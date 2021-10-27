Доктор Мясников развеял миф о пользе сахарозаменителя

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что сахарозаменители помогают сбросить лишний вес.

«Некоторые считают, что употребление сахарозаменителя вместо сахара помогает сбросить вес, но обмануть таким образом организм не получится. Рецепторы все равно одинаково реагируют и на сахар, и на его заменители.

Калории, конечно, вы не получаете, но ваши рецепторы воспринимают сахарозаменитель как сахар, и на них выбрасывается инсулин. А постоянное увеличение инсулина в крови может привести к ожирению, сахарному диабету и даже онкологии», – об этом Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач также отметил, что всем любителям сладкого нужно сдерживать себя.