Доктор Мясников рассказал, каким будет 2022 год

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего ждать от 2022 года.

«Хочется пожелать нам всем, чтобы мы его прожили. Понятно, что легче не будет. Оно и не должно быть. Жизнь такова, что легче редко когда бывает. Мы должны просто правильно к нему относиться. Дай бог, что он не будет нас испытывать какими-то уж совсем сложными, тяжелыми испытаниями.

Я уверен, что мы останемся людьми. Мы останемся сплоченными. Мы останемся единой страной, что очень важно.

Вы знаете, я переживаю не какие-то экономические неурядицы... Очень сложно, когда у тебя нет родины, к которой ты привык. Теперь она у нас появилась. И это будет навсегда.

Так что следующий год все равно будет годом силы. Потому что мы с каждым годом становимся все сильнее», — приводит слова Мясникова smotrim.ru.