Доктор Мясников посоветовал избавиться от соли на кухне

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о проблеме излишнего потребления соли. Об этом пишет портал «Мослента».

«Вот уж кто-то метко окрестил соль «белой смертью»! Высокое потребление соли чревато не только риском развития артериальной гипертензии, но и вообще шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением», — предостерег специалист.

В группе риска люди с патологиями почек, сердца, сосудов, диабетом, поколение старшего возраста.

Также доктор Мясников отметил, что повседневный рацион включает обилие насыщенных натрием продуктов, таких как хлеб, колбасные изделия, супы, консервы, газированные напитки, выпечка, чипсы, замороженные мясо, птица, рыба, некоторые разновидности творога и сыра. Специалист посоветовал выбросить солонку, проверять содержание натрия на этикетках продуктов, не приучать детей к чрезмерно соленой пище и есть больше овощей и фруктов.

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