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Доктор Мясников опроверг то, что голодание помогает достичь долголетия

16:00

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что голодание как способ достижения долголетия противоестественно самой природе.

«Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии.

Использование голода с целью сохранить молодость и красоту — это вмешательство в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. Есть лечебное голодание в институте питания, но это куда сложнее, чем любая хирургическая операция", — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

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Галина Глазко все материалы автора
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