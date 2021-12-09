Доктор Мясников опроверг то, что голодание помогает достичь долголетия

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что голодание как способ достижения долголетия противоестественно самой природе.

«Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии.

Использование голода с целью сохранить молодость и красоту — это вмешательство в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. Есть лечебное голодание в институте питания, но это куда сложнее, чем любая хирургическая операция", — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».