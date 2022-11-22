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Сегодня, 12:35

Доктор Мясников объяснил, чем опасны мушки перед глазами

Ольга Стрельникова
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Чем опасны мушки перед глазами.
Фото unsplash.com/@ionfet

Врач и ведущий Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что появление мушек перед глазами может быть предвестником катаракты. «Не затягивайте, найдите время, съездите к врачу. Потому что может понадобиться операция, а, может, хватит и консервативной терапии», — порекомендовал врач. Катаракта возникает, когда вещество хрусталика становится более плотным и начинает мутнеть, что с течением времени может привести к окончательной потере зрения. Если мушки перед глазами походят на размытые пятна, нужно срочно обращаться к специалисту.

Однако может быть и другая причина. По словам доктора Мясникова, появление мушек иногда связано с повышением внутриглазного давления, а также проблемами зрительных нервов.

Здоровье
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