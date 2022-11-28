ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:30

Доктор Мясников дал рекомендации тем, кто не ест мясо

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Изображение от Freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в интервью Общественной службе новостей рекомендовал вегетарианцам не забывать восполнять потребность организма в омега-3 жирных кислотах. «Приемлемые для вегетарианцев источники омеги-3 — это льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи», — пояснил специалист.

По словам доктора Мясникова, если вы придерживаетесь вегетарианства и отказались от мяса, для поддержания здоровья организма необходимо дополнительно принимать витамины B12 и D, кальций, цинк, железо, аминокислоты.

Ранее диетолог рассказала, каких витаминов не хватает зимой и как их восполнить.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

Здоровье
Питание
0
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматолог назвала секреты зимнего ухода за кожей

Врач Андросова рассказала, как распознать гиповитаминоз
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости