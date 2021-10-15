Доктор Комаровский заявил, что лук и чеснок не эффективны при профилактике ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что чеснок и лук не являются эффективными продуктами при профилактике простуды. По его словам, самым надежным методом не заболеть ОРВИ является отсутствие контакта с переносчиком вируса.

«Единственное, что может реально сработать: если от человека очень сильно воняет чесноком, то шансов, что к нему подойдут люди, немного меньше. Они будут просто держать дистанцию. Всем, кто хочет заниматься профилактикой простуды, нужно носить медицинские маски, регулярно проветривать помещения и по возможности встречаться с людьми именно на свежем воздухе.

Если вам хочется есть чеснок и лук, ешьте, пожалуйста, на здоровье. Но прошу вас: к профилактике ОРВИ это не имеет в принципе никакого отношения", — заявил доктор в эфире программы «Спроси у Комаровского».