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Сегодня, 18:05

Доктор биологических наук рассказал о причинах старения

Ольга Стрельникова
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Бабушка.
Фото Global Look Press

Эксперт-эпигенетик рассказал из-за чего стареет наша кожа.

Эпигенетик Василий Ашапкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что главными причинами старения кожи являются внутренние и внешние факторы. К внутренним относятся повреждённые белки, утратившие свои функции, вредные молекулы, «спящие» клетки и хронические вялотекущие воспалительные процессы. Внешне воздействуют холод и жара, УФ-излучение, микробы и химические загрязнения.

Старение, по словам эксперта, происходит единовременно, поскольку все органы и системы взаимосвязаны: «Клетки и органы связаны между собой химическими сигналами, действующими на коротких дистанциях и в масштабах всего организма. Эти химические сигналы тоже вырабатываются клетками, каждая из которых стареет и с возрастом выполняет свою работу все хуже и хуже. Да и клетки, на которые действуют эти сигналы, реагируют на них все более вяло. Поэтому старение отдельных клеток и органов неразрывно связано со старением организма в целом», — заключает Василий Ашапкин.

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