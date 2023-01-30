Доцент кафедру ГУУ рассказала, как спорт влияет на работу мозга

Доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Кабанова рассказала, что занятия спортом не только помогают поддерживать фигуру человека в форме, но также положительно влияют на работу головного мозга.

«Многочисленные научные исследования доказали, что у людей, регулярно занимающихся любыми видами спорта, когнитивные способности гораздо выше, чем у ведущих сидячий образ жизни. Речь, в частности, идет о таких показателях, как умение анализировать информацию, импровизировать, решать проблемы, а также абстрактно мыслить. При освоении нового в любом виде деятельности в нервной клетке происходят изменения в первую очередь в виде отращивания шипиков, что в дальнейшем приводит к образованию новых нейронных связей. Такое развитие мозга делает его более быстрым и восприимчивым, способным к работе с еще большими объемами информации. Какой бы вид двигательной активности вы ни выбрали, при соблюдении простых правил о подборе оптимальной физической нагрузки и поддержании регулярности тренировок ваш мозг скажет спасибо», — приводит слова Кабановой Life.ru.