Диетологи рассказали об овоще, спасающем от катаракты

Американские диетологи назвали овощ, способный снизить риск развития катаракты.

Автор блога о правильном питании и здоровом образе жизни Кристи Ганьон, наряду с другими специалистами в области диетологии в эксклюзивном интервью изданию Fox News, рассказал, что улучшить качество слизистых оболочек организма и уменьшить риск появления катаракты, в том числе благодаря содержанию витамина А, может употребление тыквы. Питательные вещества, содержащиеся в этом овоще, помогают в формировании качественных мышечных волокон и костной ткани.

В то время, как другой диетолог — Маккензи Берджесс отметил, что тыква относится к диетическим продуктам и способствует эффективному снижению веса: «Тыква полезна для похудения, так как состоит в основном из воды. В ней мало калорий, но при этом она содержит много питательных веществ». Также Берджесс указал на обилие антиоксиданта витамина С и калия, регулирующего водно-солевой обмен, что благотворно влияет на артериальное давление.

Еще один диетолог Мишель Раух главным плюсом тыквы назвала клетчатку в её составе, которая способна обеспечить не только длительное насыщение, но снизить количество липопротеинов низкой плотности в крови, тем самым снижая риск атеросклероза.