Диетологи объяснили, когда жвачка вредна

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала отказаться от жвачки людям с повышенной кислотностью желудка или секрецией кислоты, а также тем, кто носит брекеты и имеет пломбы.

«Жвачка для людей с повышенной кислотностью желудка может привести к язвенным поражениям, а также к заболеванию двенадцатиперстной кишки. А контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться и пломбы быстрее придут в негодность», — приводит ее слова URA.RU.

Специалист также отметила, что особенно опасно жевать жвачку на голодный желудок.