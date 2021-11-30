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Диетологи назвали дешевую специю для снижения холестерина

08:00

Зарубежные диетологи рассказали о пользе чеснока. Статью с их заключениями опубликовали на сайте Food.news.

Специалисты отметили, что чеснок, который добавляют во многие блюда способствует снижению уровня плохого холестерина в крови, при этом уменьшая его выработку в печени. Также он способен понижать уровень сахара в крови.

При этом они отметили, что не рекомендуется употреблять чеснок в сыром виде и натощак. Он также противопоказан больным с обострением язвы желудка, желчнокаменной болезни и панкреатита.

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Галина Глазко все материалы автора
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