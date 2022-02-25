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Сегодня, 07:00

Диетолог заявила, что кофе способен замедлять работу мозга

Галина Глазко
Чашка кофе.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что кофе способен замедлять работу мозга. По ее словам, это произойдет, если выпить больше трех чашек в день.

«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Специалист отмечает, что суточная норма составляет 400 миллиграммов кофеина, что равно паре чашек кофе и две-три чашки чая.

Нежелательные последствия от лишних чашек кофе, по словам эксперта, проявляются обычно два часа, но иногда и дольше.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20220224/kofe-1774334575.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
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