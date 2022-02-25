Диетолог заявила, что кофе способен замедлять работу мозга

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что кофе способен замедлять работу мозга. По ее словам, это произойдет, если выпить больше трех чашек в день.

«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Специалист отмечает, что суточная норма составляет 400 миллиграммов кофеина, что равно паре чашек кофе и две-три чашки чая.

Нежелательные последствия от лишних чашек кофе, по словам эксперта, проявляются обычно два часа, но иногда и дольше.