Врач-нутригенетик, диетолог Андрей Золотарев заявил, что мед — один из самых страшных продуктов. По его мнению, в холодное время года его необходимо употреблять с большой осторожностью.

«Мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание. Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Диетолог посоветовал употреблять мед только дома, в тепле.