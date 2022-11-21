Диетолог Тихомирова рассказала, когда мясо из полезного продукта превращается во вредный

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что деление мяса на белое и красное условно. В любом случае оно становится вредным, если его жарить в масле.

«Вред от мяса может быть в одном случае, когда мы обваливаем его в какой-то панировке, жарим его в большом количестве масла, едим его с жареной картошкой, запиваем пивом и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами. А самого по себе деления мяса на красное и белое не существует, это придуманный маркетинговый ход», — цитирует «Life.ru» слова Тихомировой.

Диетолог отметила, что-то те части тела, которыми животное двигало активно (бедра), содержат красное мясо, а те, которыми двигало меньше (грудка), — белое. Но в диетологии такого деления не существует.