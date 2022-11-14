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Сегодня, 16:05

Диетолог Руани советует есть этот продукт, чтобы не потолстеть зимой

Ольга Стрельникова
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Орехи.
Фото Global Look Press

The Times рассказали о находке английского исследователя-диетолога Алекса Руани для стройности фигуры зимой, которой оказались орехи, богатые жирами и клетчаткой. Врач убежден, что обеспечить стройность поможет большое количество клетчатки, продлевающее чувство сытости.

Помимо орехов, клетчаткой изобилуют фрукты, овощи, бобы и цельнозерновые злаки. Алекс Руани для стройности и поддержания здоровой микрофлоры кишечника также рекомендует раз в день есть натуральный йогурт без добавок.

Врач пояснил: чтобы не набрать лишних килограммов зимой, не помешает вести активный образ жизни и соблюдать правила здорового питания — отказаться от перекусов в вечернее и ночное время и ужинать не позднее чем за три-четыре часа до сна.

Здоровье
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