Диетолог рекомендовал употреблять хлеб желающим похудеть

Диетолог Гинзбург рассказал о пользе хлеба при похудении.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе ржаного и цельнозернового хлеба. Оказалось, что он способствует похудению, препятствует внутренним воспалениям и сохраняет молодость организма. «Если человек предпочитает ржаной или цельнозерновой хлеб, то у него углеводы усваиваются медленно, энергия поступает медленно. Он долго остается сытым, — объяснил врач. Такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения».

Цельнозерновые и ржаные сорта хлеба также имеют в составе массу витаминов и микроэлементов. Селен, калий, магний, витамины группы В способствуют не только стройности, но и улучшению качество кожи, волос и ногтей.

Белый хлеб из рациона разумнее исключить. Он весьма калориен и способствует повышению уровня сахара в крови.