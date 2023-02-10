Диетолог рассказала вегетарианцам, как избежать ломкости костей

Диетолог Марина Макиша рассказала вегетарианцам, как избежать ломкости костей.

«Ломкость связана с нехваткой кальция, который лучше усваивается из продуктов животного происхождения, молочных продуктов в первую очередь. И второе, конечно, белок. Потому что дефицит белка часто встречается у вегетарианцев в рационе. Врачи призывают не становиться «жесткими веганами», потому что это может привести к потере важных микроэлементов и впоследствии к переломам, как это случилось с Николаем Дроздовым. То есть тем, кто полностью исключил мясо, стоит оставить в рационе молочные продукты, морепродукты, яйца и рыбу. Для поддержания костей в хорошем состоянии можно приобрести биодобавки и принимать дополнительно препараты кальция, железа и цинк. Растительного кальция много в листовой зелени, но его биодоступность все же невысокая», — приводит слова Макишы Life.ru.