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Диетолог рассказала, сколько можно съесть пельменей за раз без вреда фигуре

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Пельмени.
Фото Global Look Press

Диетолог Ирина Писарева рассказала, сколько можно съесть пельменей за один раз, чтобы это не сказалось на фигуре.

«В принципе, без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10-15 пельменей в зависимости от их размера. У них достаточно высокая калорийность за счет муки и мяса, в этой порции будет 300-380 килокалорий», — цитирует врача Life.

Писарева добавила, что в случае с добавлением соусов, калорийность повышается до 500 ккал.

Источник: https://life.ru/p/1539333
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