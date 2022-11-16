Диетолог рассказала, сколько можно съесть пельменей за раз без вреда фигуре

Диетолог Ирина Писарева рассказала, сколько можно съесть пельменей за один раз, чтобы это не сказалось на фигуре.

«В принципе, без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10-15 пельменей в зависимости от их размера. У них достаточно высокая калорийность за счет муки и мяса, в этой порции будет 300-380 килокалорий», — цитирует врача Life.

Писарева добавила, что в случае с добавлением соусов, калорийность повышается до 500 ккал.