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Сегодня, 16:09

Диетолог рассказала, почему заморозка является лучшим решением для хранения ягод и фруктов

Виктория Кравченко
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Диетолог Наталия Гридина рассказала о самом щадящем способе термической обработки продуктов.

«Термическая обработка тоже оставляет свой след на уровне полезности продуктов. Так, при заморозке уменьшается концентрация витамина С на 10-15%. Но при той же сушке процент сокращения витамина С выше — около 50 процентов», — заявила врач Life.ru.

Она отметила, что шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и ягодах. То же самое касается и витаминов В и С — их уровень остается прежним.

Источник: https://life.ru/p/1552136
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