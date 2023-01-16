Диетолог рассказала, почему заморозка является лучшим решением для хранения ягод и фруктов

Диетолог Наталия Гридина рассказала о самом щадящем способе термической обработки продуктов.

«Термическая обработка тоже оставляет свой след на уровне полезности продуктов. Так, при заморозке уменьшается концентрация витамина С на 10-15%. Но при той же сушке процент сокращения витамина С выше — около 50 процентов», — заявила врач Life.ru.

Она отметила, что шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и ягодах. То же самое касается и витаминов В и С — их уровень остается прежним.